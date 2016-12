foto Ansa

20:28

- Sergio Marchiaro, titolare de La.fu.met srl, l'azienda di smaltimento rifiuti di Villastellone (To) dove cinque operai marocchini sono rimasti feriti, quattro in modo grave, in un'esplosione, si è recato in ospedale a visitarli. "Sono venuto a sincerarmi sulle condizioni dei miei ragazzi, che è la cosa che mi interessa di più". Poi aggiunge: "Noi sulla sicurezza e sulle protezioni individuali non abbiamo mai lesinato nulla".