foto LaPresse

19:28

- Almeno duecento persone hanno preso parte oggi in Valle di Susa a una nuova manifestazione No Tav, ribattezzata dagli organizzatori "la passeggiata". Attivisti, simpatizzanti e famiglie con bambini hanno marciato per i sentieri che conducono dall'abitato di Giaglione alla Valle Clarea fino a ridosso delle recinzioni, sorvegliate dalle forze dell'ordine, che delimitano l'area su cui sorgerà il primo cantiere della ferrovia Torino-Lione.