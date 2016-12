foto Ap/Lapresse

15:13

- Il ferimento del consigliere comunale Alberto Musy non sembrerebbe riconducibile a un attentato di stampo terroristico. Lo si apprende da fonti investigative. Secondo quanto si apprende, gli investigatori stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi investigative, ma quella della matrice eversiva non risulta privilegiata rispetto alle altre.