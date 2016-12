foto LaPresse

- Bruxelles esorta il governo italiano a prendere una decisione chiara sull'Alta velocità in Val di Susa. A intervenire per chiedere una presa di posizione al riguardo è il presidente della commissione Trasporti del Parlamento europeo, Brian Simpson, che dice: "Chiaramente in democrazia si deve ascoltare il dissenso, ma alla fine il governo deve decidere per quello che pensa sia l'interesse nazionale". E aggiunge: "L'opera è essenziale per l'Italia".