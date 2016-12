La vedova dell'ostaggio poi ucciso, Anna Lamolinara, era stata chiamata a fine febbraio dalla Farnesina: "C'è un video di suo marito, la veniamo a prendere e la portiamo a Roma". E poi, come racconta il "Messaggero", la trasferta nella capitale, dove Anna aveva visto le immagini di Franco, vivo, per l'ultima volta.



Su quel video nulla doveva trapelare per non compromettere l'operazione. Ai familiari di Lamolinara la visione di quel filmato aveva dato qualche speranza di rivedere vivo Franco. E agli amici Anna aveva detto che le parole del marito in quel video sembravano lasciar intendere che era in corso una trattativa per la liberazione dell'uomo. L'ingegnere aveva infatti detto parole che suonavano quasi come un ringraziamento a chi si stava dando da fare per portarlo a casa.



Al ministero degli Esteri, in realtà, nessuno aveva detto nulla di contatti in corso alla signora Lamolinara. E non le era stato detto neanche come la Farnesina fosse venuta in possesso di quelle immagini. Ma la vedova aveva respirato aria di ottimismo tra i funzionari con cui era venuta in contatto. Sembrava che fosse arrivato il momento della svolta. E a Gattinara tutti dicevano che l'ingegnere Lamolinara sarebbe tornato a casa prima di Pasqua, se tutto fosse andato bene. Ecco dunque la rabbia della moglie e dei familiari dell'ingegnere contro il blitz dei militari britannici, che potrebbe aver impedito il lieto fine che tutti ormai si aspettavano, e a cui forse si stava lavorando.