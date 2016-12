foto Ap/Lapresse

21:42

- "In valle di Susa arriva gente da fuori che vuole strumentalizzare la protesta contro la Tav. Ma non ci faremo portare via dal Sud, per il ponte sullo Stretto o per la Salerno-Reggio Calabria, i soldi che la Ue ha stanziato per quell'opera". Lo ha detto Roberto Cota, al congresso nazionale della Lega Nord Piemonte nel quale è stato rieletto segretario nazionale.