Tav, i motivi del governo al progetto

foto LaPresse 15:42 - Il governo Monti sostiene la Tav Torino -Lione. "Si dimezzano i tempi di percorrenza per i passeggeri, mentre si realizza un'importante incremento della capacità nel trasporto merci con costi di esercizio quasi dimezzati e con una sensibile riduzione del numero di camion su strada", si legge nel documento messo a punto dall'esecutivo. "Solo due amministrazioni sono esplicitamente contrarie", prosegue il testo.

"Investimento per il futuro del Paese"

"La linea ferroviaria Torino Lione - sottolinea Palazzo Chigi nella presentazione - costituisce un investimento strategico per il futuro del nostro Paese in termini di maggiore competitività, di abbattimento delle distanze, di prospettive di sviluppo". "L'idea di sviluppo infrastrutturale - evidenzia ancora la presentazione - non riguarda solo gli assi strategici principali, ma anche il sistema di interconnessione con le reti a livello regionale e, soprattutto, con gli interporti e le piattaforme logistiche che sono in grado di generare valore aggiunto dai traffici e non si limitano a gestire i flussi in transito".



"Il costo dell'opera sarà inferiore ai 3 miliardi di euro"

"L'Unione europea - spiega palazzo Chigi - ha finanziato la progettazione e le opere preparatorie della nuova linea Torino-Lione nel 2008 per 671 milioni di euro. Tali impegni sono stati rispettati ed è ora in corso la realizzazione del sondaggio geognostico di Chiomonte". L'opera ora verrà realizzata per fasi. La prima consiste nella "realizzazione prioritaria del tunnel di base e delle tratte di connessione alla linea storica esistente a Susa e S. Jean de Maurienne, comprese le due stazioni internazionali". Il costo complessivo "ammonta a circa 8,2 miliardi di euro, da ripartire tra i due Paesi. In quanto opera transfrontaliera potrà ottenere la massima percentuale del finanziamento comunitario che arriva fino al 40%. Il finanziamento per l'Italia sarà inferiore ai 3 miliardi di euro".



"Inizio lavori nel 2013, cantiere durerà 10 anni"

"Sono in corso le attività preliminari di cantiere - è scritto - per la galleria della Maddalena. Le operazioni di scavo vero e proprio sono previste per maggio-giugno. L'inizio dei lavori principali della Tav Torino-Lione è previsto per il 2013. Il cantiere durerà 10 anni".



"Creati duemila posti di lavoro"

"La Regione Piemonte - spiega il documento - ha fatto propria l'esperienza della Dgc approvando la Legge Regionale n. 4 2011 'Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio'. I cantieri per la nuova linea costituiranno dunque un'opportunità per lo sviluppo dell'economia dei territori interessati. Saranno più di 2mila le persone direttamente impegnate in Italia nella realizzazione della nuova linea; i cantieri indurranno, inoltre, una media di 4mila occupati indiretti. Le ricadute occupazionali, poi, riguarderanno anche la fase di esercizio della nuova linea Torino-Lione: cinque anni dopo l'entrata in servizio, la nuova linea creerà oltre 500 posti di lavoro in Italia".



"Nessun rischio di radioattività"

"In nessuna formazione indagata - spiega Palazzo Chigi - è stata individuata una presenza significativa di uranio e tutte le misure risultano al di sotto della soglie di legge. Allo stesso modo le emissione in radon non presentano potenziale significativo".



"Nessun danno ambientale"

Il progetto per la realizzazione della Torino- Lione non genera danni ambientali diretti ed indiretti. E l'impatto sociale sulle aree attraversate, sia per la prevista durata dei lavori sia per il rapporto della vita delle comunità locali e dei territori attraversati è assolutamente sostenibile. A sottolinearlo è una delle 14 ragioni a favore del sì all'opera. Gli abitanti interessati saranno invece 40mila di cui ben 35mila nell'area metropolitana di Torino, un ammontare esiguo per un'opera così estesa (per esempio Metropolitana e Passante Ferroviario di Torino hanno coinvolto rispettivamente 204mila e 324mila abitanti). Il progetto complessivo si sviluppa in gran parte in galleria: a fronte di un'estensione di 81.1 km solamente il 12% è allo scoperto; il restante 88% si distribuisce tra galleria naturale ed artificiale. I tratti in galleria profonda non producono alcun effetto sul suolo in quanto non limitano l'agricoltura e nessuna attività dell'uomo. Le tratte in superficie sono molto ridotte e si collocano in aree già in gran parte compromesse. Si può dire, in definitiva, che il consumo del suolo dell'opera assuma una rilevanza minima se confrontata con i dati del consumo edilizio ed urbanistico dei comuni della Val di Susa nel periodo 2000-2006.



"La linea attuale del Frejus è osboleta"

"Allo stato attuale, il collegamento italo-francese è una linea di montagna, che costringe i treni ad una salita di 1250 metri di quota con sovra costi esorbitanti, che passa attraverso una galleria dove non entrano i containers oggi in uso per il trasporto merci. E' dunque una linea fuori mercato. I flussi di interscambio Italia-Francia nel quadrante ovest (da Ventimiglia al Monte Bianco) sono stati negli ultimi dieci anni costanti in quantità (fra 38 e 40 milioni di tonnellate) ed in valore (circa 70 miliardi d'interscambio). Questi valori sono superiori (110 per cento) a tutti quelli che interessano la Svizzera. Ma mentre in questo quadrante (italo-elvetico) la ferrovia intercetta il 63 per cento del traffico, nel quadrante italo-francese non arriva al 7 per cento. La linea storica del Frejus e' come una macchina da scrivere nell'era del computer: un servizio che nessuno richiede più. Bisogna dunque creare una nuova infrastruttura che soddisfi la domanda di merci e persone".



Monti: "Le infrastrutture vanno fatte non arrestate"

Quella delle infrastrutture "è una sfida che anche un Paese come l'Italia deve porsi e vincere se vuole restare integrata e competitiva: le infrastrutture devono essere portare avanti, non arrestate". Lo ha detto il premier Mario Monti, intervenuto nel vertice italo-serbo sulla necessità delle opere senza citare esplicitamente la Tav.