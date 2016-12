foto Ansa

18:37

- Due tecnici che stavano lavorando in un cantiere stradale sono stati travolti e uccisi da un Tir sull'autostrada Torino-Aosta, all'altezza della rampa dello svincolo di uscita di Ivrea (Torino). L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla carreggiata in direzione del capoluogo piemontese: il Tir, con un rimorchio scoperto, ha poi urtato altri mezzi ed è uscito di strada. L'autista è stato arrestato per omicidio colposo plurimo.