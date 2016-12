foto Ansa

14:56

- Minacce e botte ai coetanei per portargli via cellulari e soldi: i carabinieri hanno bloccato la banda di bulli che da giorni terrorizzava il centro di Torino. Si tratta di un maggiorenne, sottoposto a fermo per rapina, e di due minorenni, denunciati a piede libero. I tre sono stati fermati dopo un'ultima aggressione, avvenuta domenica, quando hanno picchiato un 25enne portandogli via la sua macchina fotografica mentre stava scattando delle foto.