Tav,Moretti: "Avanti col tracciato"

foto LaPresse

12:37

- L'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, esclude l'ipotesi di un cambio di tracciato della Tav in Val di Susa. "C'è quello, andiamo avanti con quello" risponde ad una domanda. "La mia opinione - aggiunge - è che i corridoi europei servano per costruire infrastrutture che oggi l'Ue non ha e per essere in competizione con gli altri grandi del mondo che oggi stanno investendo (in infrastrutture, ndr) come succede in Cina".