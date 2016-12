foto LaPresse

20:20

- Circa 200 manifestanti No Tav hanno invaso entrambe le corsie dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia all'altezza dello svincolo di Chianocco, vicino a Bussoleno (Torino). Il traffico - riferisce la Questura di Torino - è bloccato in entrambe le direzioni ma la situazione è tranquilla. Poco prima in un'assemblea si era decisa la manifestazione di un'ora allo scopo di far capire che il movimento non rallenta il ritmo della protesta.