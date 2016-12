foto Ap/Lapresse

- "Il prossimo Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), in programma per il 9 marzo, sbloccherà i primi 20 milioni di euro per le opere compensative". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, al termine di un incontro con il premier Mario Monti. Tra i primi interventi c'è "il potenziamento della linea storica Torino-Bussoleno", ha aggiunto il governatore.