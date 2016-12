foto Ansa

- Cieca totale per l'Inps, eseguiva con cura e abilità, nella sua cascina in un paese della provincia di Asti, lavori in casa e in giardino. La guardia di finanza l'ha fotografata e ripresa più volte e alla fine l'ha denunciata alla procura per truffa aggravata ai danni dell'Inps. La donna è accusata di aver percepito per cinque anni pensioni e indennità per 66mila euro senza averne diritto.