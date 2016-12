foto Ansa

- Si è calato dal traliccio dell'alta tensione Turi Vaccaro, il pacifista del movimento No Tav che ieri sera si era arrampicato sul palo a Chiomonte (Torino) per protesta. Vaccaro, come hanno detto fonti della Questura, ha deciso spontaneamente di tornare a terra dopo aver detto alcune preghiere. Ora sta effettuando training autogeno sotto gli occhi di alcuni agenti di polizia e dei vigili del fuoco e appare in buone condizioni.