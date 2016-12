foto LaPresse

17:02

- Per gli episodi di violenza in Val di Susa si è di fronte a degli "invitati" e non "infiltrati". Lo ha detto il commissario straordinario di governo per la Tav, Mario Virano. Da circa un anno è stata attivata "una particolare struttura" denominata Gitav (gruppo interforze Tav) delle forze dell'ordine, per prevenire i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori della Tav Torino-Lione, ha aggiunto.