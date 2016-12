Leader No Tav: "Monti non ci spaventa"

foto LaPresse 15:17 - "Caro Monti, non ci facciamo spaventare da te". Lo ha detto Alberto Perino, leader del movimento No Tav, al raduno a Giaglione (Torino). "Dei valsusini - ha aggiunto Perino rivolgendosi al premier - non hai capito niente". "Non ci facciamo spaventare da Monti o da chi da ogni giorno si arrampica sui vetri per inventare leggi che ci impediscono di muoverci per la nostra valle". - "Caro Monti, non ci facciamo spaventare da te". Lo ha detto Alberto Perino, leader del movimento No Tav, al raduno a Giaglione (Torino). "Dei valsusini - ha aggiunto Perino rivolgendosi al premier - non hai capito niente". "Non ci facciamo spaventare da Monti o da chi da ogni giorno si arrampica sui vetri per inventare leggi che ci impediscono di muoverci per la nostra valle".

Perino ha detto che la mobilitazione di questi giorni è stata "una vittoria" perché ha dimostrato che la Valle di Susa è militarizzata e ha documentato a tutti "la brutalità della polizia". "Hanno gettato la maschera. Hanno fatto la caccia all'uomo nei nostri paesi. Proprio come fecero i nazisti".



Perino ha concluso dicendo che oggi un corteo tenterà di raggiungere la Valle Clarea, dove i recinti delimitano l'area del futuro cantiere della linea dell'Alta velocità, in modo pacifico, "solo per vedere cosa hanno combinato". "Oggi siamo tranquilli, colorati e allegri. Il popolo No Tav sa comportarsi bene".



Commissario: "Violenti? Invitati, non infiltrati"

Per gli episodi di violenza in Val di Susa, si è di fronte a degli "invitati" e non "infiltrati". Lo ha detto il commissario straordinario di governo per la Tav, Mario Virano, intervistato da Lucia Annunziata nella trasmissione "In Mezz'ora".



Catricalà: "Tav è dovere morale"

"Possiamo assicurare che non ci sono punti oscuri" nella valutazione sulla Tav e "noi abbiamo dovere morale, civico e politico di portarlo avanti per non essere allontanati dall'Europa". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà. "Credo che non faremo referendum, ma continueremo il confronto con le istituzioni", nel tentativo di "convincerli", ha aggiunto.