No Tav, oggi "polentata" per protesta

foto LaPresse 11:16 - Nuove iniziative dei No Tav, dopo una notte tranquilla, in Val di Susa. Gli attivisti e i simpatizzanti si sono dati appuntamento a Giaglione, nel Torinese, per una polentata, un'iniziativa che promette di essere pacifica. Nel pomeriggio dal paese sfilerà un corteo verso la vicina Valle Clarea, dove sorgono le recinzioni dei lavori. Ieri i No Tav avevano occupato la tangenziale di Roma mentre in 250 avevano invaso la A32.

"Torniamo in Clarea, polentata e passeggiata!" spiegano sui siti invitando a partecipare all'iniziativa: ritrovo al campo sportivo di Giaglione per una "polentata" e poi due passi verso la Val Clarea.



"Il movimento no tav ha deciso di tornare in val Clarea, centro della lotta No Tav. Da lì siamo partiti tante volte insieme - spiegano - da lì siamo tornati e da li' dobbiamo ripartire".



Una gita che, assicurano, sarà pacifica "questa volta, come molte altre abbiamo deciso di farlo tutti insieme, famiglie comprese con una polentata e una passeggiata popolare. Una giornata per tutti - scrivono - per ridare coraggio e forza, per ristabilire obiettivi e percorso. Un appello particolare dalle famiglie No Tav, affinché ci sia spazio anche per loro".