foto Afp

21:15

- Un caposquadra di una ditta edile, Antonio Carpini, è morto dopo essere precipitato nel vuoto da un'altezza di 30 metri nel cantiere del termovalorizzatore di Torino Gerbido. La vittima stava lavorando in quota nel cantiere. Accertamenti e indagini sono state avviate per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne la cause. Inutili i tentativi di soccorso.