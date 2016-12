foto LaPresse

- "C'è da discutere con la popolazione e le realtà non violente. Discutere di più è sempre un fatto buono, ma accettare diktat da parte dei violenti è sbagliato ed è sbagliato accettare i diktat da parte di chi non vuole l'opera". Lo ha detto il leader della Cisl, Raffaele Bonanni sulla Tav. "Sono d'accordo con il premier Monti che l'opera deve farsi nell'interesse dell'economia del Paese, e anche per la sua credibilità".