No Tav,i pro e i contro di un'opera

A FAVORE

OPERA INFRASTRUTTURALE NECESSARIA

I vari governi di centrodestra e centrosinistra che si sono succeduti ritengono che l'opera sia di grande valore strategico per meglio integrare l'Italia all'Europa negli scambi di merci e nella circolazione di passeggeri.



IMPEGNO CON LA UE

L'Alta Velocità è un progetto ampiamente discusso ed approvato in sede europea nel corso di un lungo procedimento che impegna l'Italia, la Francia e l'Unione europea a livello finanziario.



TEMPO SCADUTO

Per i sostenitori del progetto il tempo della discussione è ampiamente scaduto ed è ora di procedere ai lavori.



CONTRARI

Come si legge in un documento redatto da Mario Cavargna, Presidente di Pro Natura Piemonte e master di ingegneria ambientale, le ragioni dei No Tav sono numerose. Lui ne elenca 150. Tra queste in particolare:



MANCANZA DI UN VERO CONFRONTO LOCALE

I No Tav accusano le autorità di aver ignorato il vasto movimento di amministratori che ha chiesto la fine dell’ Osservatorio sull'Alta Velocità.



ESPROPRIO DEI TERRENI NON AUTORIZZATO DAL PREFETTO

L'ordinanza prefettizia non parla di esproprio, ma vieta la viabilità a persone e mezzi, nonché l'attività venatoria. il Prefetto non ha autorizzato l’occupazione dei terreni privati e, tuttavia, le forze dell’ordine hanno permesso la recinzione dei terreni privati in assenza di autorizzazione. Ad oggi non esiste alcun progetto esecutivo dell’opera che dovrebbe necessariamente indicare, individuare e delimitare l’area del cantiere.



INUTILITA' DELL'OPERA, TRAFFICO RIDOTTO

La linea veloce Parigi-Lione lamenta un traffico molto basso di passeggeri, tanto che alcuni treni sono stati soppressi in via definitiva. Lo stessi accade per il trasporto merci, in costante calo da 30 anni sia su rotaia che su gomma, rilevati sia dal Dipartimento Federale dei Trasporti Svizzeri che dall’Agenzia Euro-Svizzera per il Monitoraggio del Traffico Merci. Contestate anche in questo caso le previsioni future, giudicate totalmente inaffidabili. Al traforo del Frejus il traffico è sceso di un decimo rispetto al previsto. L'economista Marco Ponti (più volte citato dai No Tav) sottolinea "la inesistenza di una domanda passeggeri merci tale da giustificare questa linea". Inoltre, le merci della nuova Torino-Lione non possono attraversare le gallerie del nodo di Torino, perché le normative di sicurezza impediscono il passaggio contemporaneo di passeggeri e merci nelle gallerie che passano sotto la città. Serve un'altra opera.



AMPIA CAPACITA' INFRASTRUTTURE ESISTENTI

In Val di Susa tra il 1973 ed il 1994 sono stati costruiti anche il tunnel autostradale e l’autostrada del Frejus e il Piemonte è già ben collegato a nord, sud ed est. La caduta del traffico merci su questa direttrice alpin . Il corridoio 5 tra Lisbona e Kiev non esiste . Non ci sarebbe concorrenza al traffico marittimo che è molto meno costoso.



COSTI

Il progetto comporta costi ritenuti insostenibili. Per la parte comune italo-francese, che comprende il tunnel di base, il costo è di 13,950 miliardi di euro di cui il 63% a carico dell'Italia. Ma il presidente del comitato sostiene che sono stati ridimensionati a 4 milioni. Inoltre gli adeguamenti dei prezzi possono riservare sorprese. Addirittura gli oppositori del progetto temono un raddoppio dei costi. Per non parlare delle spese di manutenzione ordinaria.



TIMORI DI INFILTRAZIONI MAFIOSE

I manifestanti temono un intreccio tra corruzione, mafia, politici e imprenditori, che ovunque nel Bel paese, ha provocato danni, soprattutto in occasione delle grandi opere.



FONDI SOTTRATTI AD ALTRI INTERVENTI

I fondi necessari per la Torino Lione sarebbero direttamente sottratti ad altri interventi: messa in sicurezza delle scuole, alle opere di risanamento ambientale e all’innovazione tecnologica.



INQUINAMENTO

Una ricerca svolta all’Università di Siena da M. Federici e continuata da M.V. Chester e A. Horvarth sottolinea che "il trasporto ferroviario è peggiore del trasporto stradale per le emissioni di CO2, particolato ed SOx, mentre sono confrontabili i valori di altre specie gassose". Uno studio presentato da LTF calcola un incremento del 10% nell’incidenza di malattie respiratorie e cardiovascolari a causa dei livelli di polveri sottili prodotte dai cantieri.