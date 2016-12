Tav e No Tav, i pro e i contro

11:07

- Sette km e 400 metri. E' la lunghezza del tunnel della discordia, che i No Tav combattono ormai da oltre vent'anni e che andranno, secondo il progetto a completare la linea ad alta velocità Torino-Lione. La Val Di Susa, che ne subirà l'impatto ambientale si oppone. Il governo, anzi più governi, hanno dato il loro ok all'opera europea, ormai non più modificabile o rimandabile.