Cancellieri:Tav simbolo antagonismo

10:10

- Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, torna a parlare delle proteste contro la Torino-Lione in Val di Susa, ipotizzando uno scenario più ampio e complicato. "L'opera è diventata quasi un simbolo di non so cosa, un simbolo dell'antagonismo, comunque - ha spiegato -. Questo potrebbe avere riflessi anche altrove, per questo la situazione è delicata". "Ma non c'è nessun dubbio che l'opera debba andare avanti", ha aggiunto.