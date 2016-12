No Tav, manifestanti lasciano A32

00:37

- I manifestanti No Tav hanno lasciato l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia che avevano bloccato tra Bussoleno e Susa intorno alle 21. L'occupazione è durata per circa tre ore. Sull'autostrada sono ora al lavoro le squadre della Sitaf, la società che gestisce la tratta, per riparare i danni causati dai manifestanti e bonificare l'area.