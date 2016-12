No Tav, barricate su autostrada A32

22:00

- Continua a Bussoleno l'occupazione dell'autostrada A32. I No Tav, in numero maggiore rispetto a ieri, stanno erigendo sbarramenti e barricate utilizzando tronchi, cartelli stradali e pezzi di cemento. Manomessi anche gli idranti dell'antincendio. Il blocco è avvenuto vicino alla galleria più lunga della A32, in località Prapontin. Usciti tutti i Tir bloccati nel tunnel, alcuni automobilisti sono tornati verso Susa in contromano.