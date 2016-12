No Tav, doppio corteo a Bussoleno

20:57

- Un duplice corteo del movimento No Tav si sta muovendo per le strade di Bussoleno, nel Torinese. I manifestanti sono tornati in piazza al termine dell'assemblea, muovendosi in due direzioni: una colonna di auto verso l'alta Val di Susa e un corteo a piedi a Bussoleno che si è diretto verso la A32 dove alcune centinaia di persone hanno invaso la carreggiata bloccando il traffico. Occupata anche la vicina statale 24.