No Tav, Perino:"Mi hanno picchiato"

17:26

- Nuove accuse da parte dei manifestanti No Tav contro le forze dell'ordine. "Sono stato caricato dalla polizia e percosso con i manganelli. Adesso sono in ospedale a Susa e mi dicono che ho una frattura a un gomito", ha detto Alberto Perino, leader carismatico del movimento contro l'alta velocità in Val di Susa, riferendosi agli incidenti di ieri sera a Chianocco.