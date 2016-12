Sede Pd, No Tav occupano ingresso

15:21

- Un gruppo di militanti del movimento No Tav ha occupato l'ingresso degli uffici della sede nazionale del Pd. I manifestanti si sono introdotti nella sede del Partito democratico urlando slogan di elogio per Luca Abbà, caduto dal traliccio mentre protestava contro la riapertura del cantiere a Chiomonte. I giovani, una ventina in tutto, hanno appeso fuori dalla sede uno striscione con la scritta "No Tav".