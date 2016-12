Tav, Cancellieri: "No a violenza"

11:41

- "La violenza non sarà tollerata, non si può giustificare". Lo garantisce il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, tornando a parlare delle proteste dei No Tav. "Con i sindaci - spiega - siamo pronti a qualsiasi tipo di dialogo, ma l'opera va avanti, non ci sono dubbi su questo". Il ministro, poi, plaude alle forze dell'ordine: "A loro dico bravi, hanno fatto cose molto importanti".