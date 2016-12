Gdf sequestra saponette tossiche

10:05

- La guardia di finanza di Torino ha sequestrato in un negozio di Porta Palazzo centinaia di saponette al mercurio e creme per schiarire la pelle contenenti sostanze altamente tossiche. Il titolare del negozio, un italiano 49enne di origine vietnamita, è stato denunciato per la violazione delle norme sul commercio di cosmetici. Molte confezioni riportavano la dicitura "poison contient mercure iodide" senza la traduzione in italiano.