Manifestazioni No Tav hanno scosso in serata molte città in tutta Italia. Cortei e blocchi del traffico automobilistico e ferroviario in Valle di Susa a Bussoleno (Torino), alla stazione Centrale di Milano, a Brindisi, a Bologna, Genova, Brescia e in Calabria. Il premier, Mario Monti, convoca un vertice straordinario a Palazzo Chigi.