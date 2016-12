Tav,Perino: blocchi in tutta Italia

00:55

- "Ci riprenderemo il presidio. Non ci fermeremo e alle 18 organizzeremo una serie di blocchi in tutta Italia". Lo ha annunciato il leader dei No Tav Alberto Perino in un'assemblea dei manifestanti. L'idea, ha spiegato, è quella di riprendere e di bloccare nuovamente lo svincolo di Chianocco dell'autostrada A32, ma anche di mettere in atto una serie di "azioni a livello nazionale" coinvolgendo il maggior numero di città italiane alla stessa ora.