No Tav,feriti un Cc e un poliziotto

22:06

- Un carabiniere e un funzionario di polizia sono rimasti feriti negli incidenti scoppiati in serata sull'autostrada A32, all'altezza di Chianocco. Il carabiniere è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Prima si erano verificati lanci di oggetti contro gli agenti che hanno risposto con un lancio di lacrimogeni e gli idranti sui manifestanti No Tav.