Tav, lanciate pietre contro agenti

18:03

- Durante l'intervento della polizia per la rimozione della barricata No Tav sull'autostrada A32, i manifestanti hanno lanciato pietre e oggetti contro le forze dell'ordine. L'intervento di sgombero ora prosegue "con decisione e con l'utilizzo di idranti e di mezzi tecnici idonei": lo riferisce la Questura di Torino in un comunicato nel quale specifica che "non sono stati impiegati lacrimogeni".