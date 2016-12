A32,agenti sgomberano blocco No Tav

17:21

- Le forze dell'ordine hanno sgomberato il presidio dei No Tav sulla autostrada A32, all'altezza di Chianocco. Decine di blindati e una ruspa, seguiti da agenti in tenuta antisommossa, hanno abbattuto la barricata su una delle rampe dove i manifestanti protestavano. I poliziotti hanno sparato lacrimogeni per disperdere la folla.