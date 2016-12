No Tav bloccano treni a Bussoleno

15:58

- I No Tav hanno bloccato la circolazione dei treni alla stazione ferroviaria di Bussoleno, in Val di Susa: alcune decine di persone hanno infatti occupato i binari. Commentando le aggressioni e i disordini dei manifestanti che vogliono bloccare i lavori a Chiomonte, intanto, il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, ha detto: "Penso che con il dialogo si possano risolvere molti problemi, ma su certe cose sono per una fermezza assoluta".