No Tav, aggredita la troupe di Corriere.tv

Manifestante insulta carabiniere 16:29 - E' stata aggredita a Chianocco (Torino) una troupe televisiva che stava seguendo gli eventi legati alle proteste in Val di Susa e uno degli operatori è stato ferito. La troupe presa di mira è quella di H24 e si trovava sul posto per Corriere Tv. Il reporter ferito è stato colpito al viso. Sono state poi rubate le attrezzature e tagliate le gomme dell'automobile su cui viaggiavano i due operatori. - E' stata aggredita a Chianocco (Torino) una troupe televisiva che stava seguendo gli eventi legati alle proteste in Val di Susa e uno degli operatori è stato ferito. La troupe presa di mira è quella di H24 e si trovava sul posto per Corriere Tv. Il reporter ferito è stato colpito al viso. Sono state poi rubate le attrezzature e tagliate le gomme dell'automobile su cui viaggiavano i due operatori.

La troupe aggredita è la stessa che ieri ha registrato il filmato nel quale un manifestante No Tav offende un Carabiniere. L'operatore colpito è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Susa per lesioni al setto nasale.



L'aggressione è stata messa a segno da una trentina di ragazzi che hanno agito a viso coperto. Dopo aver circondato i due operatori, li hanno fatti scendere dall'auto, che aveva due antenne sul tetto e si trovava in un punto distante rispetto alla zona nella quale si trovavano gli altri giornalisti e operatori.



I due operatori di Corriere.tv sono stati picchiati e uno di loro è stato colpito con una testata al viso, riportando la frattura del setto nasale. Gli aggressori hanno quindi minacciato i due operatori con un coltello e li hanno feriti alle mani. Dopo essersi impossessati delle telecamere, di attrezzature tecniche e dei telefoni cellulari, gli aggressori hanno tagliato le gomme dell'auto e si sono allontanati.



Troupe invitata ad allontanarsi

"Per la loro incolumità, vista la situazione anche emotiva, i tre componenti della troupe H24 sono stati invitati ad allontanarsi e con un altro mezzo a loro disposizione sono rientrati nell'albergo in cui alloggiano". Lo ha riferito il Comitato di lotta popolare No Tav di Bussoleno ricostruendo l'episodio dell'aggressione.



Cancellieri: "Dialogo, ma fermezza assoluta"

"Penso che con il dialogo si possano risolvere molti problemi ma su certe cose sono per una fermezza assoluta". E' questa la posizione espressa dal ministro degli Interni, Annamaria Cancellieri, sull'aggressione ad alcuni operatori di corriere Tv da parte di alcuni manifestanti No Tav.