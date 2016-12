No Tav, notte senza scontri

07:33

- E' trascorsa senza incidenti e tensioni la seconda notte di protesta ai blocchi che gli attivisti del movimento No Tav stanno attuando da lunedì mattina sull'autostrada A32 all'altezza dello svincolo di Chianocco (Torino). Andate a fuoco tre automobili, una catasta di legna e il telone di un Tir. La natura degli incendi è da chiarire, ma i No Tav sostengono che si è trattato in alcuni casi di incidenti o di gesti ai loro danni.