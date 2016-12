No Tav,Cancellieri:no esasperazioni

12:22

- L'incidente di ieri ad uno dei leader della protesta No Tav "è un fatto molto triste e grave, perché tocca una giovane persona", ma "spero che questo non esasperi ancor di più gli animi: ci vuole riflessione, dialogo ed equilibrio". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri. "Bisogna tenere conto anche delle scelte fatte in assoluta coscienza e attenzione", ha aggiunto.