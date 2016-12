No-Tav, rimossi blocchi protesta

07:35

- Momenti di tensione la scorsa notte in Val di Susa al momento del cambio di turno delle forze dell'ordine che presidiano la zona. Utilizzando lacrimogeni e idranti, le forze dell'ordine hanno rimosso il blocco che i manifestanti No Tav avevano realizzato ieri sera tardi sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia all' altezza della barriera di Salbertrand. Non vi sono stati feriti.