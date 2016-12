No Tav, respiratore per Abbà

21:20

- Luca Abbà, il manifestante No Tav caduto da un traliccio dell'alta tensione dopo aver preso la scossa, avrà bisogno della respirazione forzata almeno per due giorni per i quali la prognosi resta riservata. Lo rende noto Maurizio Berardino, responsabile Dea Grandi Traumi dell'ospedale Cto di Torino aggiungendo che sono state eseguite due Tac per valutare i traumi. Abbà ha riportato contusioni al rene, a un polmone e un trauma alla 10° vertebra.