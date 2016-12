No Tav, attaccati siti polizia e cc

20:55

- I siti istituzionali di polizia e carabinieri sono inaccessibili dopo un attacco dai pirati informatici di Anonymous, lanciato in solidarietà ai manifestanti No Tav. L'azione è stata rilanciata dagli attivisti su Twitter e sugli altri siti del movimento che stanno seguendo in diretta le proteste e i presidi in tutta Italia. La tecnica è quella di migliaia di connessioni contemporanee allo stesso indirizzo con l'obiettivo di congestionare i server.