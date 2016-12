Tav,proseguono i lavori in cantiere

20:01 - I lavori per ampliare il cantiere della Torino-Lione proseguono nonostante l'incidente nel quale è rimasto coinvolto Luca Abbà, militante dei No Tav. Lo ha deciso il Comitato di Torino per la sicurezza, riunitosi con Prefettura, Provincia e forze dell'ordine, "poiché si è stato un episodio isolato". Intanto, è salita la tensione a Termini, Roma, dove alcuni manifestanti hanno lanciato sassi contro la polizia prima di spostarsi verso Porta Maggiore.