No Tav,raduno attivisti a Giaglione

11:30

- Decine di attivisti No Tav si sono radunati in piazza a Giaglione per decidere le forme di protesta. Tra loro il presidente della Comunità Sandro Plano e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Davide Bono. Il ritrovo è a poche centinaia di metri dall'area interdetta per ordinanza prefettizia. Tutti chiedono notizie di Luca Abbà, l'attivista precipitato dal traliccio alla baita Clarea durante le operazioni di sgombero.