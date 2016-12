Leader "No Tav" ferito gravemente

10:09

- Luca Abbà, uno dei leader storici del Movimento No Tav della Val Susa, è in condizioni gravissime dopo essere caduto da un traliccio dell'alta tensione mentre erano in corso le operazioni di sgombero della baita Clarea alla Maddalena. Il 37enne ha toccato i fili dell'alta tensione e poi è precipitato da un'altezza di circa 15 metri, riportando gravi ustioni e traumi da caduta.