foto Da video

E' salito sul traliccio dell'alta tensione nei pressi del cantiere della Tav di Chiomonte (Torino) per protestare nel giorno in cui sono ripresi i lavori di ampliamento. Ma ha preso la scossa, è caduto e adesso è gravissimo. Si tratta di Luca Abbà, 37 anni, uno dei leader storici del movimento No Tav. Intanto ripartono i lavori al cantiere e gli attivisti occupano l'autostrada.