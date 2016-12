Torino, trovato nel Po il corpo di una donna

foto LaPresse 16:04 - Il corpo di una donna è stato scoperto nel Po a San Mauro Torinese, vicino a una diga. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione e per il medico legale sarebbe stato in acqua 20-30 giorni. A lanciare l'allarme è stato un passante. La vittima, una giovane non ancora identificata, ha una ferita alla testa che non sembra sia stata provocata da un'arma da taglio. Indossa delle scarpe da ginnastica. - Il corpo di una donna è stato scoperto nel Po a San Mauro Torinese, vicino a una diga. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione e per il medico legale sarebbe stato in acqua 20-30 giorni. A lanciare l'allarme è stato un passante. La vittima, una giovane non ancora identificata, ha una ferita alla testa che non sembra sia stata provocata da un'arma da taglio. Indossa delle scarpe da ginnastica.

In seguito al ritrovamento sono stati allertati i vigili del fuoco e i carabinieri. Il passante credeva di aver visto in acqua un manichino.



Una volta arrivati sul posto, i militari si sono accorti che in realtà si trattava di una persona. La vittima non ha ancora un nome e una delle poche informazioni su di lei è che addosso aveva un paio di scarpe del marchio Nike.