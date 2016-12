Tav, scontri in stazione a Torino

21:31

- Momenti di tensione poco dopo le 20 alla stazione ferroviaria di Torino in occasione del rientro a Milano di un folto gruppo di antagonisti che avevano preso parte alla manifestazione No Tav in Val di Susa. I dimostranti, circa 300, hanno lanciato pietre e petardi contro le forze dell'ordine. Un agente di polizia è rimasto ferito a un occhio. Gli antagonisti si sono poi dispersi per la stazione.