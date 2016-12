Alessandria, giovane trovato morto in un campo

foto LaPresse 23:52 - Un 21enne alessandrino, Federico Strano, di Pozzolo Formigaro, è stato trovato morto in un campo nelle campagne non lontano dalla discoteca dove aveva trascorso la serata di sabato. Ieri mattina i genitori, non vedendolo tornare a casa, avevano dato l'allarme; a scoprire il cadavere, nascosto vicino a un infossamento del terreno, sono stati alcuni amici. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore o da ipotermia. - Un 21enne alessandrino, Federico Strano, di Pozzolo Formigaro, è stato trovato morto in un campo nelle campagne non lontano dalla discoteca dove aveva trascorso la serata di sabato. Ieri mattina i genitori, non vedendolo tornare a casa, avevano dato l'allarme; a scoprire il cadavere, nascosto vicino a un infossamento del terreno, sono stati alcuni amici. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore o da ipotermia.

Secondo il racconto degli amici, il ragazzo si sarebbe allontanato da solo dal locale, sito a Spinetta Marengo, perdendosi nella campagna. Forse è caduto, forse ha avuto un malore, e nessuno ha potuto soccorrerlo nella notte ancora molto fredda. I suoi amici, dopo avere lanciato un appello su Facebook, si erano organizzati per cercarlo, aiutando le forze dell'ordine.



Sul corpo del ragazzo non sono stati trovati segni di violenza, ma solo l'autopsia potrà chiarire le cause della morte; sul caso, intanto, la Procura di Alessandria ha aperto un'inchiesta e i carabinieri stanno ascoltando la testimonianza di alcuni amici della vittima per ricostruire gli ultimi momenti di vita del ragazzo.