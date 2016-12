foto Ansa Correlati Le immagini della Gdf 11:20 - La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una falsa cieca che per otto anni ha riscosso 235mila euro in assegni d'invalidità e indennità di accompagnamento dall'Inps. Considerata completamente non vedente, la donna, 66 anni, è stata ripresa e fotografata dagli uomini delle Fiamme Gialle mentre passeggiava da sola nei mercati, attraversava la strada e si fermava a guardare le vetrine dei negozi. - La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una falsa cieca che per otto anni ha riscosso 235mila euro in assegni d'invalidità e indennità di accompagnamento dall'Inps. Considerata completamente non vedente, la donna, 66 anni, è stata ripresa e fotografata dagli uomini delle Fiamme Gialle mentre passeggiava da sola nei mercati, attraversava la strada e si fermava a guardare le vetrine dei negozi.

Di origini palermitane e residente da 40 anni a Pinerolo (Torino), la 66enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Pinerolo per truffa aggravata e continuata ai danni dell'Inps. Sulla base della denuncia, inviata dalle Fiamme Gialle alla magistratura alla fine dello scorso mese di novembre, per poter garantire il risarcimento all'Erario, la Procura ha disposto il sequestro di sei immobili e della somma disponibile sul conto corrente della donna.



La donna, secondo le indagini, era riuscita a far credere ai medici di essere completamente cieca e così aveva ottenuto i sostegni economici dell'Inps. Le Fiamme Gialle, però, l'hanno vista condurre una vita normale, fermarsi ai semafori, salire e scendere le scale, fermarsi a guardare le vetrine, scegliere con cura i prodotti da acquistare, trascinare un trolley per la spesa.



Durante le indagini, la 66enne è stata indotta a scansare un passeggino spinto da un finanziere in abiti civili e a firmare, senza avere neanche bisogno di occhiali, un verbale per un controllo in materia di scontrino fiscale effettuato dalle Fiamme Gialle. E' stata inoltre filmata mentre saliva nell'auto del marito, mentre era a passeggio con un'amica alla quale mostrava il suo orologio da polso e mentre lavava accuratamente il balcone di casa senza alcuna difficoltà. Proprietaria di alcuni immobili, è stata infine seguita dai Finanzieri mentre visionava, in compagnia del marito, un cantiere edile vicino all'ultimazione, probabilmente per un nuovo acquisto.