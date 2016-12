foto LaPresse 10:38 - Ha abbaiato a lungo nel cuore della notte perché nella palazzina dove si trovava si stava sviluppando un incendio. Ha svegliato il padrone, che si è accorto del pericolo e ha dato l'allarme, evitando il disastro. Grazie ai guaiti di un cagnolino i condomini hanno così avuto salva la vita. L'eroe che ha lanciato l'allarme in via Volpiano, alla periferia di San Benigno (Torino), si chiama Rocky ed è un cagnolino di dieci anni. - Ha abbaiato a lungo nel cuore della notte perché nella palazzina dove si trovava si stava sviluppando un incendio. Ha svegliato il padrone, che si è accorto del pericolo e ha dato l'allarme, evitando il disastro. Grazie ai guaiti di un cagnolino i condomini hanno così avuto salva la vita. L'eroe che ha lanciato l'allarme in via Volpiano, alla periferia di San Benigno (Torino), si chiama Rocky ed è un cagnolino di dieci anni.

Rocky infatti si è accorto del pericolo, ha svegliato il suo padrone Giancarlo Salamone e ha così evitato quella che poteva essere una vera strage.



Orgolioso il proprietario, che alla "Stampa" dice: "Se non era per lui avremmo rischiato di morire là dentro". I muri dell'appartamento sono anneriti dopo che le fiamme si sono sprigionate dallo scantinato del palazzo per colpa di una stufa che funzionava male. La palazzina però è stata evacuata in tempo proprio grazie al cagnolino nero di Giancarlo.



E' stato il padrone di Rocky a chiamare i vigili del fuoco, velocissimi a intervenire spegnendo l'incendio e salvando i residenti. Nella palazzina vivono tredici famiglie, tra le quali ci sono due bambini e parecchi anziani.



Il problema, dicono i condomini, è che il riscaldamento normale nella palazzina non basta. Così tutti hanno in casa una stufa. Una di queste, che era nello scantinato, avrebbe scatenato le fiamme. Tra l'altro i pompieri, oltre a mettere in salvo in tempo tutti gli anziani dello stabile, hanno trovato in uno sgabuzzino tre bombole di gas. Se fossero esplose, i danni sarebbero davvero stati enormi. Tutto è stato evitato grazie alla "sentinella" Rocky.